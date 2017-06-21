За звание победителя Игр Дыгына поборются 12 самых подготовленных спортсменов

Одним из самых ожидаемых спортивных событий «Ысыаха Туймаады» являются «Игры Дыгына». Из года в год этот зрелищный турнир, где встречаются самые сильные и подготовленные спортсмены республики, собирает тысячи зрителей и болельщиков.

«В этом году участие примут 12 спортсменов. Призеры прошлогоднего турнира: победитель «Игры Дыгына-2016» Егор ФИЛИППОВ (Хангаласский улус), серебряный призер Алексей КОЗЛОВ (Усть-Янский улус) и бронзовый призер Артем ВАРДАНЯН (Намский улус) прошли в финал автоматически, по итогам прошлогоднего турнира. Остальные спортсмены за право получить путевку боролись в этом году на двух отборочных турнирах. Свои силы попробовали 54 спортсмена, из них отобрали 9 сильнейших.

Первый этап прошел 29 и 30 апреля на стадионе «Туймаада», по итогам отобрано пять спортсменов: 1 место – Петр СТАРОСТИН (Чурапчинский улус), 2 место — Леонид ФИЛИППОВ (Амгинский улус), 3 место — Николай МАТАННАНОВ (Таттинский улус), 4 место — Алексей КУТУКОВ (Намский улус), 5 место Алексей ИВАНОВ (Верхневилюйский улус).

Еще 4 путевки разыграны 20 и 21 мая в местности «Орто Дойду», по результатам прошли: 1 место — Дьулустан НОГОВИЦЫН (Горный улус), 2 место — Иннокентий МИРОНОВ (Оймяконский улус), 3 место — Антон ТОЙТОНОВ (Намский улус) и 4 место — Иван БЕЛОЛЮБСКИЙ (Усть-Алданский улус).

Все спортсмены не первый год соревнуются за звание чемпиона «Игр Дыгына». У всех равные шансы, за исключением тройных прыжков, где фаворитом является рекордсмен республики Егор ФИЛИППОВ. Среди дебютантов представлены Леонид ФИЛИППОВ и Иннокентий МИРОНОВ. Второй раз принимает участие Алексей ИВАНОВ. На «Играх Дыгына» в 2015 году он стал пятым. Атлетам предстоит соревноваться в прыжках «ус тегул ус», якутской вертушке, хапсагае, мас-рестлинге, стрельбе из лука, беге, перетаскивании камня.

В первый день, 24 июня, соревнования начнутся в 18.00 часов на спортивной площадке (тусулгэ № 11). Финал соревнований состоится во второй день, 25 июня, с 12.00 часов в Центре кумысопития «Тунах». Зрителей ожидает очень интересное и захватывающее зрелище.

Отмечу, что, впервые «Игры Дыгына» будут транслироваться в прямом эфире телеканала НВК «Саха», — рассказывает начальник Управления физической культуры и спорта г. Якутска Константин БУРЦЕВ.