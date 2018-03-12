За выходные в Якутске произошли два наезда на пешеходов

10 марта в Дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о том, что на ул. Лермонтова произошел наезд на пешехода.

Предварительно установлено, что 10 марта 2018 года в 20 часов в г. Якутске на ул. Лермонтова на парковочной зоне ледового дворца «Эллэй Боотур» водитель 58 лет, управляя автомашиной Тойота Королла Филдер, совершил наезд на пешехода 18 лет, в результате чего пешеход получила телесные повреждения.

Из объяснения пешехода следует, что когда она спускалась по лестнице, поскользнулась и упала на землю, ударилась головой и через несколько секунд почувствовала сильную боль в левой ноге. Увидела, как автомашина серого цвета проехала по ее ноге. После услышанных криков водитель вышел и сказал, что не заметил ее, предложил отвезти в травмпункт.

Медицинское освидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По факту дорожно транспортного происшествия проводится административное расследование.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло на следующий день.

Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года в 22 часа водитель 1973 года рождения, управляя автомашиной Тойота Суксид, следуя по ул. Жорницкого со стороны ул. Строителей в направлении ул. Якутская в районе дома № 30 по ул. Жорницкого совершил наезд на пешехода 1982 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил перелом ребра, назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения водителя следует, что он следовал по ул. Жорницкого по правой полосе движения, в районе дома № 30 увидел, как двое мужчин, стоявших от него слева, пропускали встречную автомашину, вдруг один из пешеходов резко выбежал на проезжую часть и ударился в левый бок его автомашины.

Медицинское освидетельствование, проведенное в кабинете врача, не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Пешеход пояснил, что действительно переходил дорогу ул. Жорницкого в неположенном месте, а движущуюся справа автомашину Тойота Суксид просто не заметил.

В отношении пешехода Госавтоинспекцией г. Якутска составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ – нарушение Правил дорожного движения пешеходом – переход проезжей части вне пешеходного перехода при наличии в непосредственной близости пешеходного перехода.