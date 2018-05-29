За вклад в создание фильма «Тойон Кыыл» объявлена благодарность

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) За заслуги в области горнодобывающей промышленности, образования, культуры, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд АКИМОВУ Михаилу Афанасьевичу, ветерану труда, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Сунтарского улуса; ПОПОВОЙ Валентине Гаврильевне, директору государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский автодорожный техникум»; СВИНОБОЕВОЙ Тамаре Гаврильевне, главному библиотекарю методического отдела Хангаласской централизованной библиотечной системы. За весомый вклад в создание фильма «Тойон Кыыл» («Царь- птица»), удостоенного Главного приза 40-го Московского международного кинофестиваля КОЛЛЕКТИВУ автономного учреждения Республики Саха (Якутия) Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» (руководитель Шадрин Дмитрий Васильевич), город Якутск; ГУРЬЯНОВУ Андрею Львовичу, композитору, город Москва; ШАЙБЫРОВУ Талгарбеку, беркутчи-тренеру, Республика Кыргызстан. Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ 26 мая 2018 года № 398-РГ comments powered by HyperComments Источник: http://ysia.ru/ofitsialno/ob-obyavlenii-blagodarnosti-glavy-respubliki-saha-yakutiya-2/

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