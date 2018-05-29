За вклад в создание фильма «Тойон Кыыл» объявлена благодарность

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
За заслуги в области горнодобывающей промышленности, образования, культуры, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд
АКИМОВУ Михаилу Афанасьевичу, ветерану труда, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному гражданину Сунтарского улуса;
ПОПОВОЙ Валентине Гаврильевне, директору государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский автодорожный техникум»;
СВИНОБОЕВОЙ Тамаре Гаврильевне, главному библиотекарю методического отдела Хангаласской централизованной библиотечной системы.
За весомый вклад в создание фильма «Тойон Кыыл» («Царь- птица»), удостоенного Главного приза 40-го Московского международного кинофестиваля
КОЛЛЕКТИВУ автономного учреждения Республики Саха (Якутия) Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» (руководитель Шадрин Дмитрий Васильевич), город Якутск;
ГУРЬЯНОВУ Андрею Львовичу, композитору, город Москва;
ШАЙБЫРОВУ Талгарбеку, беркутчи-тренеру, Республика Кыргызстан.
Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ
26 мая 2018 года
№ 398-РГ