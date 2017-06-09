За униженную экс-министром Якутии вступились общественники

Sakhaday.ru:

Комментарии замминистра труда и соцразвития республики Марины Богословской в адрес бывшего руководителя ведомства не прошли незамеченными администрацией АГИП республики. Руководитель администрации Андрей Мартынов с ходу, как говорится, без суда и следствия, обнаружил в них нарушение Кодекса этики госслужащих.

Между тем, напомним, что Богословская стала чиновником недавно, в конце марта этого года, и еще не успела обрасти панцирем хладнокровия и трусливой осторожности. Скажем прямо, Марина Олеговна среагировала как женщина, обычная уязвимая оскорбленная женщина, и просто как открытый человек. В местном чиновничестве такие поступки немыслимы. Открытость и доверчивость считаются ошибками, и система их не прощает. Доказательством тому стал комментарий Андрея Мартынова, в прошлом, кстати, тоже общественника. Одно дело — заявить, что ситуацию будет рассматривать комиссия по этике, другое — заявить, что замминистра уже нарушила Кодекс своими комментариями.

По нашим данным, речь шла не просто о конфликте во время корпоратива. Неужели публично матом оскорблять женщину стало нормой? Если Мартынов считает, что Марина Олеговна должна была молчать и терпеть в ситуации, когда ее нецензурно обозвал мужчина, то возникает вопрос уже об этике самого Мартынова.

Надо сказать, что не все так просто. Работая в Общественной палате, Богословская отличалась принципиальностью, пользовалась авторитетом не только на республиканском, но и на федеральном уровне.