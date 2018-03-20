За убийство ребенка ответит не только мать, но и должностные лица

В рамках расследования уголовного дела об убийстве жительницей Якутска своей малолетней дочери возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц системы профилактики.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) в рамках расследования уголовного дела об убийстве 9-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо охраняемых законом интересов общества или государства).

На данном этапе следователи установили, что вечером 16 марта 2018 года 38-летняя жительница города Якутска возле дома, расположенного на улице Хабарова, нанесла своей 9-летней дочери множественные удары плоскогубцами по голове, в результате чего ребенок скончался на месте происшествия.

Подозреваемая была задержана, а впоследствии помещена под стражу.

Следствием установлено, что обвиняемая состоит на учете в ЯРПНД, ведет аморальный образ жизни. Более того, ранее она лишена родительских прав на старшего сына.

Следствие полагает, что в случае своевременного принятия мер к изоляции и изъятию дочери у обвиняемой, в том числе лишения ее родительских прав, имелась возможность избежать наступления трагических последствий.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление должностных лиц правоохранительных органов, органов профилактики и контроля, чье бездействие способствовало совершению особо тяжкого преступления в отношении ребенка.

Расследование продолжается.