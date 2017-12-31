За сутки в Якутске трезвые водители совершили 4 ДТП

За минувшие сутки в Якутске произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, при которых 4 участника дорожного движения получили травмы.



29 декабря в 12 часов 48 минут, 37 летний водитель, управляя транспортным средством «УАЗ» на регулируемом пешеходном переходе перекресток ул. Хабарова – проспект Ленина г. Якутска, совершил наезд на пешеходов – 56-летнюю пенсионерку и 32-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 32-летняя женщина получила травму головы и ушиб правого бедра, а пенсионерка получила травму головы, закрытый перелом ключицы и была госпитализирована в местную больницу.

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у виновника происшествия факта употребления алкогольных напитков. Со слов водителя он не заметил пешеходов из-за того, что обзор закрыло зеркало и стойка автомашины.



Следующее ДТП произошло в 14 часов на ул. 50 Лет Советской Армии, 29-летняя автоледи, управляя автомашиной «Тойота Королла Спасио», не справилась с управлением и совершила столкновение с грузовиком «Шанкси» за рулем, которого находился 34-летний водитель.

В результате ДТП автоледи получила ушиб грудной клетки. С ее слов, она не справилась с управлением и машину начало заносить, в результате чего она совершила столкновение с попутным грузовиком «ШАНКСИ».

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило ни у одного из водителей факта употребления алкогольных напитков.



Еще одно ДТП произошло вечером в 18 часов. 28-летний водитель, управляя автомашиной «Судзуки Гранд Витара» напротив дома № 82 Окружной дороги гр. Якутска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м «Ссанг Йонг Истана» под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Судзуки» получил сотрясение. С его слов следует, что он наехал на камень, в результате чего машину снесло на встречную полосу, где в этот момент ехала «Истана»

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило ни у одного из водителей факта употребления алкогольных напитков.



Через час около 19 часов на перекрестке улиц Окружная дорога — Космонавтов гор. Якутска 30 летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Королла Филдер», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автомашине «Тойота Старлет» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП 44-летняя пассажирка автомашины «Тойота Старлет» получила ушиб головы.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим. В наших суровых климатических условиях и ограниченной видимости, не стоит пренебрегать простым и в то же время самым главным правилом для управления транспортным средством быть предельно внимательным. Помните, что нарушая элементарные нормы поведения на дороге, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Если серьёзно рассматривать каждое ДТП в отдельности, становится ясно, что его участники могли избежать печальных последствий: убедиться в безопасности манёвра, снизить скорость, пропустить пешехода – сохранить своё здоровье и имущество.

Будучи водителем, пассажиром или пешеходом, человек должен помнить, что его ждут дома, родные и близкие люди, поэтому подвергать свою жизнь неоправданному риску не допустимо.