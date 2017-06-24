За сутки в Якутии совершено 6 угонов

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 6 угонов транспортных средств. 5 из них – в Якутске и один – в Алданском районе.

Около 3 часов ночи в полицию обратился житель столицы, проживающий на ул. Кулаковского с заявлением о том, что в период с часу до 2ч.30 мин. со двора его дома неизвестными лицами совершен угон его автомашины «Тойота Марк-2». Прибывшие на место происшествия полицейские «сняли» следы от обуви, был объявлен план «перехват». Чуть позже автомашина была обнаружена на ул. Березовая, угонщик скрылся, бросив автомобиль. Криминалисты изъяли с угнанного авто следы пальцев рук и ориентировали наряды на поиск преступника.

Этой же ночью угон был совершен со двора частного дома по ул. Советская столицы: была угнана автомашина «Тойота Аллион». По факту угона был установлен 17-летний житель г. Вилюйска, ранее не судимый. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ.

Днем со двора дома по ул. Энергетиков был совершен угон автомашины ВАЗ-2106, а поздним вечером своего транспортного средства «Сузуки Свифт» лишилась жительница столицы, проживающая в частном доме по ул. Березовая. В Алданском районе из гаража, расположенного по ул. Сидоренко, угнали… трактор. Транспортное средство было обнаружено неподалеку, угонщик скрылся.

Во многих случаях владельцы сами потворствуют преступникам, не применяя мер по сохранности своих транспортных средств. В зимний период на руку угонщикам бывает то, что водители, во избежание замерзания авто, оставляют их работающими с ключом в замке зажигания, не запертой дверью. В летнюю жару существует аналогичная проблема: хозяева машин, включая кондиционер, не хотят выключать его, покидая салон, чтобы, возвратившись, погрузиться в спасительную прохладу, Этим очень охотно пользуются злоумышленники: ведь ключ – то остается в замке зажигания. Расслабленные от жары автовладельцы еще и двери оставляют незапертыми, что совсем уж облегчает «задачу» угонщика.

Вообще, лето, видимо, действует расслабляюще на всех. Владельцы транспортных средств, живущие в частном секторе, порой и вовсе не задумываются о сохранности своих авто: загнали во двор и надеются , что за обычным забором и они, и их имущество уже «как за каменной стеной». Поэтому, вроде, можно и двери машины не запирать. Практика показывает, что это далеко не так. В летнее время со дворов частных домов машины угоняют чаще, чем зимой: зимой-то такие авто сразу попадают в гараж, а не «ночуют» на улице.

То же самое можно сказать о дачных участках: автомобили остаются не запертыми, в них лежат документы, ценные вещи…

В эти дни проходит большое праздничное мероприятие – Ысыах Туймаады, десятки тысяч якутян и гостей столицы отправились на автомобилях к месту проведения праздника. Госавтоинспекция рекомендует владельцам авто принять меры для сохранности транспортных средств: обязательно запирайте двери, ставьте машину на сигнализацию, не оставляйте на видных местах ценные вещи, не храните в салоне документы.

Те же правила «актуальны» для стоянки машин во дворах домов ( в том числе частных, на дачах), в любых местах отдыха и т.д.

Будьте осторожны в тех местах, где нет охраны, а преступник точно будет знать, что вас не будет довольно долго. Этими местами могут быть парковки у торговых центров, кинотеатров, подъездов.

Если вы взяли попутчика, работаете в такси и т.д. не останавливайтесь по просьбе пассажира в подозрительных безлюдных местах, не пейте предлагаемые напитки.

Прежде чем тронуться в путь, осмотрите машину со всех сторон. Нет ли повреждений или других подозрительных вещей. Бандиты могут, как только вы соберетесь ехать, крикнуть вам, что у вас номер отвалился или, что колесо спустило или, что вы наехали на что-то. Вы тут же остановитесь, чтобы осмотреться, а ключи в замке зажигания. Этого мгновения может быть достаточно, чтобы, к примеру, похитить ценные вещи из салона.

В любом случае нужно быть всегда осторожным и бдительным.

Если все же не удалось избежать неприятного, и ваш автомобиль угнали, необходимо сразу же обратиться с заявлением в полицию и Госавтоинспекцию: тел. «102» ( с любых операторов мобильной связи), «112» (МТС), 002 (Билайн), «02» или «020» ( Мегафон) и «127» (ГИБДД).

Источник: Отдел пропаганды УГИБДД МВД по РС(Я).