За сутки в Якутии произошло восемь пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 декабря 2017 г. в 02.00. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном кафе «Камелек» на ул. Ленина п. Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через шесть минуты, горел пристрой. В результате пожара огнем поврежден пристрой по всей площади. Предположительно причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2017 г. в 04.23. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Терешковой п. Н.Табага г. Якутска. К моменту прибытия пожарного подразделения — через три минуты, горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 20 кв.м. и автомобиль на площади 3 кв.м. Общая площадь пожара — 23 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2017 г. в 10.23. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Чернышевского г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через пять минут, из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2017 г. в 11.35. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о возгорание спецтехники каток «БОМАК» на автодороге «Муна» г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горел каток. В результате пожара каток поврежден по всей площади. Общая площадь пожара — 10 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2017 г. в 12.57. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Д. Народов г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через шесть минут, из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждены потолочные плитки, обои, и домашнее имущество на общей площади 5 кв.м. Причиной, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом.

27 декабря 2017 г. в 14.30. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Дивизионная г. Алдана. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через четыре минуты, горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждена кровля и частично две квартиры. Причиной, виновник и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2017 г. в 16.23. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже в микрорайоне Н.Город г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут, из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 7 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

27 декабря 2017 г. в 18.15. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Огородников г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через семь минут, горел дом. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стена. Общая площадь пожара — 40 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.