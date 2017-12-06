За сутки в Якутии произошло семь пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 декабря 2017 г. в 01.47 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Свердлова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из гаража был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри на площади 5 кв.м. Пожарными спасен гараж. Причина предположительно аварийный процесс в электросети. Виновник и ущерб устанавливаются.

05 декабря 2017 г. в 02.53 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит баня в с.Харбалах, Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня внутри по всей площади. Общая площадь 25 кв.м. Спасено рядом стоящее строение. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

05 декабря 2017 г. в 04.30 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Строда в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через пять минут горела кровля дома. В результате пожара огнем поврежден дом, пристрой по всей площади. Общая площадь составила 72 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

05 декабря 2017 г. в 04.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на пер.Кулаковского города Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль «Toyota Corolla» по всей площади. Общая площадь составила 20 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий частный дом. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов. Виновник и ущерб устанавливаются.

05 декабря 2017 г. в 05.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Ключевая п.Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади 13 кв.м. Пожарными спасен гараж. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Виновник и ущерб устанавливаются.

05 декабря 2017 г. в 05.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улицах Ушакова и П.Алексеева в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через 6 минут горел магазин. В результате пожара огнем повреждены строения на общей площади 300 кв.м. Пожарными спасены 8 автомобилей. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

05 декабря 2017 г. в 19.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кооперативном гараже на ул.Ярославского в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через 6 минут со всех ворот гаражей был виден дым. В результате пожара огнем повреждены 14 боксов и автомобиль УАЗ по всей площади 343 кв.м. Частично повреждены 5 автомобилей на площади 5 кв.м. Общая площадь составила 348 кв.м. Пожарными спасено 5 автомобилей и рядом стоящий гараж. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!