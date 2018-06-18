За сутки в Якутии произошло пять пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 июня 2018 г. в 22.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Ф.Конна. К моменту прибытия пожарного подразделения – через три минуты, горел частный дом. В результате пожара огнем повреждено: частный дом на площади 64 кв.м, баня 9 кв.м, стена гаража и кровля на площади 30 кв.м. и стена второго частного дом с кровлей на площади 35 кв.м. Общая площадь пожара 138 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен жилой дом.

17 июня 2018 г. в 03.37. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание прицепа на ул. Садовая в г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия пожарных подразделений, горели колеса. В результате пожара огнем повреждены колеса прицепа на площади 3 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

17 июня 2018 г. в 04.28. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Р.Зорге г. Якутска. Через девять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждены две квартиры и кровля. Общая площадь пожара — 200 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен жилой дом.

17 июня 2018 г. в 12.03. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном строение на ул. Аграрников микрорайона Марха г. Якутск. Через десять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем поврежден сарай по всей площади. Общая площадь пожара – 9 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожность при курении. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен рядом стоящий частный дом.

17 июня 2018 г. в 20.33. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном строение на Х. Юряхском шоссе СОТ «Стрела» г. Якутск. Через десять минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем поврежден сарай и две теплицы по всей площади. Общая площадь пожара — 54 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.