За сутки в Якутии горели дома, гаражи и авто

Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я) сообщает о шести техногенных пожарах за минувшие сутки.

19 декабря 2017 г. в 03.41 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже городе Мирный. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади 72 кв.м. и автомобиль «Kia Bongo» на площади 6 кв.м. Общая площадь составляет 78 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 декабря 2017 г. в 08.38 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Лобановка мкр.Марха г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля дома. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь 72 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 декабря 2017 г. в 14.33 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на ул.Строительная с.Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 10 кв.м. Пожарными спасен гараж. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 декабря 2017 г. в 13.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Новокарьерная в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения было видно задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена мебель и домашнее имущество на площади 8 кв.м. Пожарными спасен дом. Причина предположительно неосторожность при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 декабря 2017 г. в 07.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в не жилом доме с.Уулаах-Аан Хангаласского района. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь составила 25 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

19 декабря 2017 г. в 21.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме ул. 40 лет Октября города Мирный. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты было видно задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 1 кв.м. Пожарными спасен жилой дом. Причина предположительно неосторожное обращение с электроприбором. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!