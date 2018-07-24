За сутки в республике произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 июля 2018 г. в 03.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит опора ЛЭП на улице Эллэя Сивцева в с. Красная деревня Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь был виден в верхней части опоры ЛЭП. В результате пожара огнем повреждена опора ЛЭП на площади 1 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

23 июля 2018 г. в 13.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Егерь» на улице Лесная поселка Кысыл-Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел моторный отсек автомобиля. В результате пожара огнем поврежден огнем повреждены отсек двигателя и внутренняя обшивка салона на общей пл.6 кв.м. Предположительная причина возгорания неисправность узлов и механизмов а/м. Виновник, ущерб устанавливаются.

23 июля 2018 г. в 20.17 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Нива шевроле» на улице Попугаева поселка Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под капота автомобиля шел дым. В результате пожара огнем поврежден огнем поврежден отсек двигателя на площади 1 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.