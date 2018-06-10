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10 июня 2018, 10:13
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За сутки случились пожары в Верхневилюйске, Удачном и Мирном

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

 

09 июня 2018 г. 00.19  на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Центральная в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля. Огнем повреждено: кровля, потолочное перекрытие на площади 50 кв.м. Пожарными спасен частный дом. Причина короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

 

09 июня 2018 г. 13.32 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит квартира в 5-ти этажном жилом доме в мкр. Новый Город в г. Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут  из окна 5-го этажа был виден дым. Огнем повреждена квартира внутри по всей площади 30 кв.м. Эвакуировано 42 человека. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

 

09 июня 2018 г. 16.36 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит вагончик, веранда и теплица на улице Звездная в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. Огнем повреждено: вагончик, веранда, 2 теплицы по всей площади. Общая площадь составила 100 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

 

 

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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