За сутки пожары произошли в Якутске, Джикимдя, Алдане и Удачном

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

г.Якутск. 30 декабря в 03.04 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Мелиораторов. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли жилой дом. В результате пожара огнем была повреждена завалинка на площади 4 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие неосторожности при курении. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

с.Джикимдя, Нюрбинский район. 30 декабря в 05.34 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Октябрьская. В результате пожара дом был поврежден огнем по всей площади. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

г.Алдан. 30 декабря в 07.26 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной автомашине «Тойота» на ул. Дивизионная. В результате пожара огнем был поврежден отсек двигателя машины на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

г.Якутск. 30 декабря в 10.48 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане в квартале №5 СОНТ «Сатал». В результате пожара баня была повреждена огнем внутри по всей площади. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

г.Удачный, Мирнинский район. 30 декабря в 13.33 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной автомашине «Мицубиси» в микрорайоне Новый Город. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли автомашину от уничтожения огнем. В результате пожара огнем был поврежден отсек двигателя машины на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!