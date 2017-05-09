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За сутки пожары полыхали в Жиганске, Якутске и Кысыл-Сыре

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

8 апреля 2017 года в 23.58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме ул. Чкалова с. Жиганск Жиганского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через четыре минуты, горела квартира. В результате пожара огнем была повреждена квартира внутри по всей площади. Общая площадь пожара — 30 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются.

В 11.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на Окружной дороге г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горят строения открытым огнём. В результате пожара огнем повреждены: частная баня по всей площади три безхозных строения по всей площади, общая площадь пожара — 60 кв.м. Так же горела трава на площади 200 кв.м. По предварительной версии, причиной пожара явилось неосторожного обращения с огнем. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Пожарными спасено два рядом стоящих частных дома.

В 11.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже СОТ «Чучур Муран» г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через семь минут, горел частный гараж открытым огнём. В результате пожара огнем поврежден частный гараж внутри и автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара — 24 кв.м. По предварительной версии, причиной пожара явилось неосторожного обращения с огнем. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен рядом стоящий частный балок.

В 13.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Мархинская микрорайона Марха г. Якутска. Через семь минут прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горел из-под кровли дома шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие и стена в квартире на общей площади 8 кв.м. Причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен жилой дом.

В 13.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Б. Гора микрорайона Марха г. Якутска. Через семь минут прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горел дом открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара — 16 кв.м. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен рядом стоящий дом.

В 15.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле на ул. Ленина п. Кысыл-Сыр Вилюйского района. Через шесть минут прибыло пожарное подразделение, к моменту прибытия горел двигатель автомобиля. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля «Тойота Марк-2» на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:
— пала сухой травы;
— неконтролируемого сжигания мусора;
— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:
— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;
— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;+
— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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