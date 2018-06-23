За сутки пожары отмечены в Томмоте, Якутске и Усть-Нере

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 июня 2018 г. 00.47 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Горького в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли дома был виден огонь. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие дома на площади 22 кв.м., мансарда по всей площади. Общая площадь 70 кв.м. Спасен частный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

22 июня 2018 г. 01.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 5-этажный жилой дом на улице Хабарова в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел балкон. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на балконе на площади 6 кв.м. Спасена одна квартира. Причина неосторожность при курении. Виновный хозяин, ущерб устанавливается.

22 июня 2018 г. 09.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит один бокс в гаражном кооперативе на микрорайоне Индигирский в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри гаража на площади 4 кв.м. Спасен гараж и автомобиль. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!