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Происшествия
5 июня 2018, 9:59
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За сутки ледоход на реке Яна продвинулся на 5 км

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 08.00 (якт) 05 июня 2018 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже н.п. Кюсюр  Булунского района, уровень воды составляет 2488 см при критическом 3150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в 100 км выше н.п. Кюсюр Булунского района , редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 200 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км. В ближайшие сутки ожидается подвижка льда в устьевом участке, у метеостанции им. Хабарова (4,7 км до устья).

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Нижнеколымского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже н.п. Черский Нижнеколымского района, уровень воды составляет 579 см, при критическом 600 см, редкий ледоход.

Верхняя кромка –  в 30 км ниже н.п. Колымское Нижнеколымского района, редкий ледоход, уровень воды составляет 1009 см (-9 см за сутки), при критическом уровне 1010 см, редкий ледоход.

— у н.п. Зырянка Верхнеколымского района, уровень воды составляет 839 см (-54 см за сутки) при критическом 770 см, чисто.

Протяженность ледохода составляет 157 км. За сутки ледоход продвинулся на 30 км.

В ближайшие сутки продолжится незначительный спад уровня воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района, с сохранением уровней воды выше критических отметок.

На территории Среднеколымского района, у г. Среднеколымск ожидаются колебания уровней воды с сохранением опасных отметок и подтопления пониженных участков местности.

У н.п. Налимск Среднеколымского района сохранятся высокие уровни воды на оз.Налимское с подтоплением пониженных участков местности.

У н.п. Колымское Нижнеколымского района ожидается постепенный спад уровней воды с сохранеием высоких отметок.

В связи с дальнейшим продвижением ледохода, ожидается повышение уровней воды у н.п. Походск и Черский Нижнеколымского района с выходом воды на пойму и подтоплением пониженных участков местности у н.п. Походск.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск  Верхнеколымского района, уровень воды составляет 860 см (-45 см за сутки) при критическом 880 см, чисто.

В ближайшие сутки ожидаются незначительные колебания уровней воды с сохранением опасной отметки.

На реке Березовка  (правый приток р.Колыма) вышла в устье.

У н.п. Березовка, уровень воды составляет 1010 см (-28 см за сутки) при критическом 1000 см, чисто.

В ближайшие сутки ожидаются незначительные колебания уровней воды с сохранением опасной отметки.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть – Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 35 км ниже н.п. Усть – Янск Усть – Янского района, уровень воды составляет 1062 см при критическом 1023 см, редкий ледоход.

Верхняя кромка – ледохода наблюдается в районе г/п Юбилейная Усть-Янского района, уровень воды составляет 1495 см (-91 см за сутки), критического уровня нет, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 58 км. За сутки ледоход продвинулся на 5 км.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Аллайховского и Абыйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 200 км выше н.п. Чокурдах Аллайховского района, густой ледоход. У н.п. Чокурдах уровень воды составляет 596 см при критическом 913 см,  лед подняло.

Верхняя кромка –   в 50 км ниже н.п. Белая Гора Абыйского районов, уровень воды составляет 1116 см (-41 см за сутки) при критическом 1350 см, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 163 км. За сутки ледоход продвинулся на 113 км.

В ближайшие сутки ожидается подвижка льда у н.п. Чокурдах, 6-7 июня —  ледоход.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже г/п Таймылыр Булунского района, уровень воды составляет 1081 см, критического уровня нет, лед стоит.

Верхняя кромка – в районе г/п Тюмяти Булунского района , уровень воды составляет 1926 см, критической отметки нет, редкий ледоход.

Протяженность ледохода составляет 142 км. За сутки ледоход продвинулся на 10 км.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают  оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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