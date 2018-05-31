За сутки ледоход на Лене продвинулся на 160 км

Паводковая обстановка на территории Республики Саха (Якутия) на 09.00 (якт) 31 мая 2018 года

На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Кюсюр Булунского района, уровень воды составляет 2336 см при критическом 3150 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Джарджан, уровень воды составляет 1885 см при критическом 2260 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 255 км. За сутки ледоход продвинулся на 160 км.

В ближайшие 3-4 суток ледоход на реке Лена достигнет устьевого участка.

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Колымское Нижнеколымского района, уровень воды составляет 908 см, при критическом 1010 см, средний ледоход. Верхняя кромка – в 170 км ниже г. Среднеколымск, уровень воды у г. Среднеколымска составляет 1240 см при критическом 1200 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 193 км. За сутки ледоход продвинулся на 60 км.

— у н.п. Зырянка уровень воды составляет 936 см при критическом 770 см, чисто.

В связи с сохранением высокой водности реки Колыма, в ближайшие сутки рост уровня воды у н.п. Зырянка Верхнеколымского района продолжится с дальнейшим подтоплением пониженных участков местности.

На территории Среднеколымского района, у г. Среднеколымск продолжится спад уровня воды с сохранением опасной отметки.

На реке Ясачная (левый приток реки Колыма) у н.п. Верхнеколымск Верхнеколымского района, измерения не проводятся, чисто.

На реке Березовка (правый приток р.Колыма) вышла в устье.

— у н.п. Березовка, уровень воды составляет 1036 см при критическом 1000 см, чисто.

В ближайшие сутки рост уровней воды у н.п. Березовка продолжится с выходом воды на пойму.

На реке Яна активная фаза ледохода проходит на территории Усть – Янского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже гидропоста Юбилейная (н.п. Казачье) Усть – Янского района уровень воды составляет 1204 см при критическом 1363 см, густой ледоход. Верхняя кромка – ледохода наблюдается в 50 км ниже н.п. Усть — Куйга Усть-Янского района уровень воды составляет 1035 см при критическом 1309 см, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 171 км. За сутки ледоход продвинулся 20 км.

— у н.п. Верхоянск Верхоянского района уровень воды составляет 985 см при критическом 1020 см, чисто.

В ближайшие сутки у н.п. Верхоянск сформируется максимум весеннего половодья, дополнительный рост составит 10-15 см. Уровни воды не достигнут критериев опасной отметки.

На реке Индигирка активная фаза ледохода проходит на территории Абыйского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе н.п. Белая Гора Абыйского района уровень воды оставляет 994 см при критическом 1350 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в 50 км ниже н.п. Крест — Майор Абыйского районов гидропоста нет, редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 200 км. За сутки ледоход продвинулся на 50 км.

В ближайшие двое – трое суток ледоход достигнет территории Аллайховского района.

На реке Оленек нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 км ниже гидропоста Тюмяти Булунского района уровень воды составляет 1526 см, критической отметки нет, густой ледоход. Верхняя кромка – в 300 км выше гидропоста Тюмяти, средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 330 км. За сутки ледоход продвинулся на 26 км.

В ближайшие 3-4 суток ледоход будет продвигаться в нижнем течении реки, на территории Булунского района.

В связи со сложной паводковой обстановкой ГУ МЧС России по РС (Я) функционирует в режиме «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». На территории Республики введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

Для контроля за прохождением паводка на территории республики работают оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я).

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления организовано дежурство межведомственной рабочей группы Правительства Республики Саха (Якутия) по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья. Круглосуточно работает телефон «Доверия» 8(4112) 39-99-99, позвонив на который граждане могут получить интересующую их информацию.

Паводковая обстановка в Якутии находится на контроле Правительства республики и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также Главное управление МЧС России по РС (Я) рекомендует жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.