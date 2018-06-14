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Происшествия
14 июня 2018, 15:40
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За столкновение теплоходов на реке Лена ответит вахтенный начальник «Енисея»

Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем столкновение двух судов на реке Лена.

Якутской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении вахтенного начальника теплохода «Енисей» Б., который обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшим по неосторожности причинение крупного ущерба.

14 сентября 2017 года на участке 1930 км реки Лена, в районе пос. Кутул-Дюра Хангаласского района Республики Саха (Якутия), будучи вахтенным начальником теплохода «Енисей», принадлежащего ОАО «ЛОРП», покинул рулевую рубку и оставил судно без управления, в результате чего произошло столкновение теплохода в составе с баржей «МП-2506» с теплоходом «Буй».

В результате столкновения и повреждения теплохода «Буй» его судовладельцу — Федеральному бюджетному учреждению «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» причинен крупный имущественный ущерб на общую сумму 1 млн. 151 тыс. рублей.

Источник: Якутская транспортная прокуратура.
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