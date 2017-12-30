За счет капремонта условия проживания улучшили 28 тысяч человек

В рамках реализации региональной программы проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 150 многоквартирных домах, улучшили условия проживания 28 тысяч человек. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов во время отчета перед предприятиями курируемой отрасли.

В 2017 году республика приняла участие в пилотном проекте по ускоренной замене лифтового оборудования с рассрочкой на три года оплаты за выполненные работы. Заменено 57 лифтов в 29 многоквартирных домах, ведутся работы в 43 многоквартирных домах по замене 103 лифтов.

В республике предусмотрено предоставление социальной поддержки одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Всего в 2017 году получили поддержку более 3 тыс. человек.