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20 июня 2017, 22:36
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За счастье жить благодарю! Подведены итоги, названы победители

Три часа назад закончилась торжественная церемония награждения победителей республиканской социальной акции «За счастье жить благодарю!».
Напомню, в марте этого года в Якутии стартовала акция «За счастье жить благодарю!». Акция организована Якутской медицинской палатой, Медиагруппой «Ситим» и проводилась при поддержке Якутского филиала ФГУП «Почта России», Общественного совета при Министерстве здравоохранения РС(Я), Общественной палаты города Якутска, ОАО «РИИХ СахаМедиа».
Акция была приурочена к Году добра и задумана организаторами как знак выражения благодарности медицинским работникам. Любой якутянин мог с ее помощью выразить признательность своему врачу, который помог ему в трудной жизненной ситуации или следит за его здоровьем на протяжении многих лет.
И вот названы победители – медицинские организации и врачи, в чей адрес поступило наибольшее количество открыток со словами благодарности и признательности.
Врачам и больницам, которые жители республики назвали лучшими, сегодня вручили награды, ставшие знаками поистине народного признания.
Победителем акции «За счастье жить благодарю!» в номинации «Лучшее лечебное учреждение регионального значения, получившее наибольшее признание пациентов» названо Государственное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи» (главный врач – АНДРЕЕВ Борис Витальевич).
Победителем в номинации «Лучшее лечебное учреждение районного значения, получившее наибольшее признание пациентов» стало Государственное учреждение Республики Саха (Якутия) «Среднеколымская Центральная районная больница» (главный врач – ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Дмитриевич).
Победителем в номинации «Лучшее лечебное учреждение городского значения, получившее наибольшее признание пациентов» стало Государственное учреждение Республики Саха (Якутия) «Поликлиника №1 г. Якутска» (главный врач – ЭВЕРСТОВА Алевтина Васильевна).
Победителем в номинации «Медицинский работник, получивший наибольшее признание пациентов» признан врач-хирург, заведующий отделением оториноларингологии Республиканской больницы №1 – Центра экстренной медицинской помощи» АЛЕКСАНДРОВ Иннокентий Николаевич.
Победителем в номинации «Медицинский работник, получивший признание пациентов» стала врач-терапевт Верхоянской Центральной районной больницы ПАВЛОВА Галина Дмитриевна. — Победителем акции «За счастье жить благодарю!» в номинации «Лучшее почтовое отделение» стало Арктический почтамт ОПС «Саскылаах».
Победителям вручены памятные кубки, дипломы, а также сертификаты на романтическое путешествие от партнеров акции.
Почетными грамотами акции награждены следующие медицинские организации:
• ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины» (генеральный директор ЛУГИНОВ Николай Васильевич).
• ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №3» (главный врач – НАЗАРОВ Василий Иванович).
• ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница» (главный врач – ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич.
• ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» (главный врач – БОРИСОВА Елена Афраимовна).
• ГБУ РС (Я) «Амгинская центральная районная больница» (главный врач – АЛЕКСАНДРОВА Софья Лаврентьевна).
• ГБУ РС (Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная больница» (главный врач – ПАВЛОВ Алексей Андреевич).
• ГБУ РС (Я) «Намская центральная районная больница» (главный врач – СЛЕПЦОВ Леонид Алексеевич).

Не могу не назвать имена врачей, чьи имена назывались якутянами чаще других:
• Олег Игоревич ШИРКО, врач-хирург отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУ РС (Я) «РБ №2 – ЦЭМП».
• Максим Юрьевич МАКИЕВСКИЙ, врач-нейрохирург ГБУ РС (Я) «РБ №2 – ЦЭМП».
• Майа Азановна КАПИТОНОВА, врча-хирург ГБУ РС (Я) «РБ №2 – ЦЭМП».
• Потап Еремеевич ПОТАПОВ, врач-травматолог ГБУ РС (Я) «РБ №2 – ЦЭМП».
• Жанна Петровна АДАМОВА, ГБУ РС (Я) «Мегино-КАнгаласская центральная районная больница».
• Афанасий Афанасьевич ЛЕОНТЬЕВ, ГБУ РС (Я) «Мегино-КАнгаласская центральная районная больница».
• Елена Николаевна ЕВСЕЕВА, ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница».
• Мария Борисовна САВВИНА, ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница».
• Сардана Васильевна БУРЦЕВА, ГБУ РС (Я) «Усть-Алданская центральная районная больница».
• Галина Дмитриевна ТУПРИНА, ГБУ РС (Я) «Анабарская центральная районная больница».
• Наталья Николаевна ТРИФОНОВА, ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска, участковая больница с. Тулагино».

Победителям в «личном первенстве» вручили Почетные грамотами акции и цветы.
Волнение врачей передалось и нам, свидетелям сегодняшней церемонии награждения, теплые слова поздравлений, цветы, фотографирование, интервью… Каким-то братским единением и чувством гордости за коллег была пронизана сегодня атмосфера праздника (не хочу называть сегодняшнюю встречу сухим словом «мероприятие»).
Давайте же еще раз поздравим медицинских работников республики с их профессиональным праздником и пожелаем им счастья, успехов, удачи! Они им ой, как нужны!

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
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