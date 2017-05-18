За пьяным 16-летним угонщиком патрульная ДПС гналась с Хатынг-Юряха до села ОЙ

16 мая около 4 часов ночи на Хатынг–Юряхском шоссе сотрудниками ДПС была замечена автомашина «Тойота Королла» водитель, которой при виде патрульной автомашины ДПС, попытался скрыться.

На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке автомобилист не реагировал, прибавляя скорость и допуская многочисленные нарушения ПДД, включая выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, при этом создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Автомобиль был задержан в с. Ой Хангаласского района. При блокировании транспортного средства из салона автомобиля выбежали два молодых человека и попытались скрыться бегством, правда, неудачно. Благодаря оперативным действиям инспекторов ГИБДД водитель и пассажир были задержаны.

В ходе разбирательств выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 16-летний подросток с признаками алкогольного опьянения, документы на автомобиль у него отсутствовали.

После составления автоинспекторами административного материала по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем водителем в состоянии опьянения его доставили в Отдел полиции.

При установлении обстоятельств того, как «Тойота» попала в руки 16-летнему юноше, в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что ночью со двора дома № 30/4 по ул. Чайковского путем разбития стекла был совершен угон его автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение транспортным средством. Отметим, что десятиклассник ранее уже привлекался за аналогичное преступление. Помимо уголовной ответственности, за езду в пьяном виде он будет привлечен к административной ответственности.

Автомобиль в технически исправном состоянии полицейские вернули законному владельцу.

Госавтоинспекция г. Якутска обращает внимание автовладельцев на необходимость соблюдения простых правил, которые могут значительно снизить риск угона автомобиля:

Во-первых, не оставлять ключи в замке зажигания. Помимо ключей, очень часто в автомобиле остаются и документы, например, в сумке на сидении. Это провоцирует преступников на совершение легкого угона.

Во-вторых, постарайтесь не парковать свой автомобиль на длительное время в безлюдных неосвещенных местах, охраняемые стоянки и гаражи — наиболее надежное место для сохранности машины.

В-третьих, когда закрываете и оставляете машину, не забудьте проверить, хорошо ли закрыты двери, стекла, багажник, капот.