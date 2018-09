View this post on Instagram

Сегодня в Минске стартует международный рейтинговый турнир по вольной борьбе серии Гран-При «Александр Медведь». За путевки на чемпионат мира будут бороться два якутских легионера белорусской сборной — Владислав Андреев (57 кг) и Ньургун Скрябин (65 кг), сообщили ЯСИА в пресс-службе Федерации спортивной борьбы РС(Я).⠀ ⠀ Вчера завершилась жеребьёвка участников. Многократный призёр чемпионатов Европы Владислав Андреев в весе 57 кг попал в верхнюю сетку, где в первом круге встретится с земляком Владимиром Егоровым, выступающим за Македонию. В случае успеха Андреев в полуфинале попадает на победителя пары Михаил Иванов (Саха-Москва) — Георгий Эдишерашвили (Грузия).⠀ ⠀ А вот его главные конкуренты по сборной Беларуси Димчик Ринчинов и Махсад Гасанов оказались в нижней сетке. Ринчинов в стартовом круге встретится с чемпионом мира среди молодёжи дагестанцем Гасангусейном Батрудиновым, а Гасанов с бронзовым призёром чемпионата России-2018 Муслимом Садулаевым. В случае успеха Гасанов и Ринчинов теоретически могут встретиться уже во втором круге. А дальше возможно одного из них ждёт полуфинал с победителем пары Армен Аракелян (Украина) — Тарас Маркович (Украина).⠀ ⠀ Здесь Ньургун Скрябин в категории 65 кг также расположился в верхней сетке и по воле жребия начнет борьбу сразу с четвертьфинала, где против него выйдет победитель пары Нургази Абдуразаков (Кыргызстан) — Алибеггаджи Эмеев (Россия). Скорее всего, Скрябин в 1/4 финала встретится с призером ЧР-2013 и финалистом Ярыгинского турнира-2014 дагестанцем Эмеевым.⠀ ⠀ Рядом с ним в одной сетке находится главный конкурент по белорусской сборной, вице-чемпион Европы-2016 Георгий Колиев. Которому предстоит пройти призера чемпионата мира и Европы Василь Шуптара из Украины и крепкого земляка Гамлета Рамонова. В этом весе есть ещё один белорус Виктор Середа, которому будет архисложно выйти в финал турнира, так как вместе с ним в нижней сетке находятся трёхкратный чемпион мира азербайджанец Хаджи Алиев, победитель Мемориала Али Алиева-2018, призёр ЧР-2017 Ислам Дудаев и призёр Гран-При «Дан Колов-2018» турок Селахетдин Киличсалаян. Соревнования начнутся в 17:00 по якутскому времени.