За прошедшие сутки в Якутии горели гаражи и частный дом

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

В г. Якутске в 06.30 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что на улице Беринга горят 2-х рядные кооперативные гаражи. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля 4-х боксов по всей площади, автомобиль на площади 1 кв.м. Общая площадь 100 кв.м. Пожарными спасены 2 единицы техники. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки в боксе №16. Виновник и ущерб устанавливаются.

В г. Вилюйске Вилюйского района в 18.05 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном летнем доме на ул. Лесная. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела кровля летнего дома. В результате пожара огнем повреждены потолок и внутренняя стена на площади 32 кв.м. Спасены 1 единица техника, гараж и летний дом. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

06 декабря 2017 г. в 04.16 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Интернациональная в мкр. Марха ГО «город Якутск». К моменту прибытия первого пожарного подразделения из под кровли гаража был виден дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Спасен гараж. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

06 декабря 2017 г. в 04.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на ул. Степана Ефремова в с. Улахан Ан Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль «Тойота Чайзер» по всей площади. Общая площадь составила 53 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!