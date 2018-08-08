За повторную пьяную езду осужден житель Намского района

Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ .

Установлено, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс.рублей и с лишением права управления сроком на 1 год 8 месяцев, не сделав для себя должных выводов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомашины. При управлении автомобилем на 62-м км.автодороги «Якутск-Булус» был замечен сотрудниками дорожно-постовой службы, остановлен и отстранен от управления транспортным средством по итогам преследования.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.