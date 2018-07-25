За полгода в Якутии семь человек отравились некачественной рыбой, трое скончались

За 7 месяцев текущего по республике зарегистрировано 7 случаев ботулизма, 3 из них летальные. Случаи заболеваемости ботулизма произошли в Верхневилюйском, Мирнинском, Олекминском и Жиганском районах.

Из эпидемиологического анамнеза установлено – все заболевшие употребляли в пищу продукцию собственного приготовления — паштет из карасей, рыбу-осетр домашнего посола и копчения. Соление рыб проводилась без соблюдения правил санитарной безопасности, методов соления рыбной продукции. Продукты хранились при комнатной температуре, либо в кладовых помещениях при температуре наружного воздуха 20-22, а также употребляли в пищу с незначительным запахом разложения.

По результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в биоматериалах больных (рвотные массы, промывные воды, сыворотка крови, рыбе, рыбном паштете) выявлен ботулинический токсин тип Е.

Во всех случаях заболевания первые признаки напоминают клинику кишечного расстройства: пострадавшие жалуются на общую слабость, головокружение, жидкий стул, тошноту, боли в животе. Позднее присоединяются другие характерные для ботулизма симптомы: двоение в глазах, мушки перед глазами, расстройство зрения, сухость в горле, осиплость голоса, затруднение речи. Эти симптомы возникают в результате действия токсина на жизненно важные участки центральной нервной системы. Инкубационный период (период от момента приема некачественного продукта до появления первых признаков заболевания) длится обычно от 8 часов до двух суток.

При позднем обращении за медицинской помощью и несвоевременно начатом лечении может наступить смерть от паралича дыхательного центра. Лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов только промышленного приготовления, предупредили специалисты.