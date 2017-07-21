За полгода — 40 ДТП с участием детей

Самыми уязвимыми участниками движения являются дети. Особую тревогу и озабоченность вызывают дорожно – транспортные происшествия с участием несовершеннолетних детей, число которых растет и в нашем городе. Только за полгода 2017 года зарегистрировано 40 ДТП, в которых 2 ребенка погибли, 43 получили разные травмы. В основном это дети школьного возраста.

В связи с этим инспекторами Госавтоинспекции г. Якутска было решено провести мероприятия и акции в летних лагерях школ.

Так, в СОШ № 31 г. Якутска проведено мероприятие под названием «Я хочу знать больше о ПДД!».

Перед мероприятием инспектора провели беседу о правильном поведении детей на дороге. После этого началась самая главная часть это вопросы – ответы. Дети на перебой задавали интересующие их вопросы, не только по правилам дорожного движения, но и касающиеся наказания водителей находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, водителей, не соблюдавших скоростной режим и наехавших на детей на пешеходном переходе. Интересовало их и изменение по перевозке детей, в особенности об использовании детских удерживающих устройств. Ну и, конечно же, задавали вопросы про самый любимый транспорт детей – велосипед.

Инспекторов обрадовало, что дети задавали очень актуальные вопросы про самые нужные правила, правила дорожного движения. Удивило, что дети были в курсе про резонансные дорожно – транспортные происшествия с участием детей и высказывались о желании наказать виноватых водителей самым строгим образом.