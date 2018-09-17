За покушение на убийство житель Нерюнгри приговорен к семи годам строгого режима

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. В ходе совместного распития алкогольных напитков в квартире сожительницы мужчина из ревности набросился с ножом на соседа, зашедшего в гости.

Случившееся стало полной неожиданностью для потерпевшего, так как в ходе застолья никаких конфликтов между мужчинами не было. Сначала преступник нанес один удар ножом в область печени, а затем, несмотря на то что потерпевший пытался перехватить орудие преступления, еще один раз ударил его ножом, на этот раз в область сердца. Жизнь мужчины была спасена только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В районной больнице ему была проведена экстренная операция.

Обвиняемый не признал вину. Он рассказал, что умысла на лишение человека жизни у него не было, а ножевые ранения были нанесены при необходимой обороне. Суд эти показания оценил как недостоверные, решив, что подсудимый хочет ввести суд в заблуждение.

Вина мужчины была установлена показаниями свидетелей и иными доказательствами. За покушение на убийство подсудимый был приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил назначить мужчине условный срок из-за состояния здоровья. Но Верховным судом приговор оставлен в силе, следует из материалов, предоставленных пресс-службой Верховного суда РС(Я).

Марина Николаева