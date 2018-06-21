За подделку документов должник предстанет перед судом в Якутске

В мае 2018 года сотрудниками отдела дознания отдела полиции № 2 МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, использование заведомо подложного документа») по материалам, переданным Якутским межрайонным отделом по исполнению особо важных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в отношении должника по алиментным обязательствам.

Как установлено в ходе дознания, 5 августа 2016 года в период времени с 14 ч. 20 мин. по 14 ч. 40 мин. должник, находясь в кабинете у судебного пристава-исполнителя Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Управления, зная, что использование заведомо подложных документов является незаконным, с целью уменьшения задолженности по алиментным обязательствам и для проведения перерасчета задолженности в сторону уменьшения по исполнительному производству, предъявил судебному приставу-исполнителю две заведомо подложные справки о доходах формы 2-НДФЛ.

Санкция ст. 327 УК РФ ч.3 предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Материалы уголовного дела переданы в суд.