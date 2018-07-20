За первое полугодие должники вернули «Якутскэнерго» более 900 млн рублей

За первое полугодие 2018 года — специалисты Энергосбыта направили должникам — юридическим лицам более 3000 претензий на сумму 2 468,3 млн рублей и заключили соглашения о реструктуризации на 152,8 млн рублей. Итогом этой работы стало погашение долгов в досудебном порядке на сумму 948,3 млн рублей.

«Энергокомпания всегда информирует потребителей о том, что судебного разбирательства и принудительного взыскания долга можно избежать Преимущество – существенная экономия времени и средств. Процедура происходит без вмешательства судебных органов, избавляя должника от ряда государственных пошлин и штрафов, что выгодно в его положении», – поясняет Нюргуяна Куприянова, начальник отдела претензионной деятельности Энергосбыта.

Вопрос низкой платежной дисциплины среди отдельных категорий потребителей энергоресурсов не теряет свой актуальности. Энергокомпания постоянно ведет разъяснительную работу и переговоры с недобросовестными плательщиками по урегулированию задолженности. Как показывает практика, именно на досудебное взыскание приходится большая часть возврата долгов — оно наиболее приемлемо обеими сторонами.

«Сегодня мы активно используем разные способы оповещения юридических лиц по сформированным претензиям. Наиболее эффективный метод – СМС-информирование, – считает Нюргуяна Куприянова. – Такое оповещение более оперативно по сравнению с доставкой претензий через почту или курьеров».

В случае отсутствия возможности у должника единовременно и в полном объеме погасить образовавшуюся задолженность, Энергосбыт готов предоставить рассрочку с обязательным условием оплаты текущего потребления.

На 1 января 2018 года задолженность потребителей за энергоресурсы перед ПАО «Якутскэнерго» составила 2 844,1 млн рублей, из них долг юридических лиц – 1 984,9 млн рублей, населения – 859,2 млн рублей. Своевременная оплата энергоресурсов и повышение платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг напрямую влияет на надёжность энергоснабжения всего региона.