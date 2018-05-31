За оскорбления бывшей жены в WhatsApp оштрафован житель Якутии

Прокурором Нюрбинского района проведена проверка по обращению гражданки о защите её чести и достоинства.

Установлено, что гр.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе переписки в одной из групп мобильного приложения «WhatsApp», из неприязненных отношений оскорбил свою бывшую супругу. Высказанные слова, носили неприличную форму, задели честь и достоинство личности человека, при этом в группе состоит большое количество пользователей Нюрбинского района.

Прокурором района в отношении гр.А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

По результатам его рассмотрения, виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.