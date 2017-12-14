За один рейд на рынок судебные приставы пополнили казну на 200 тысяч рублей

Судебные приставы Мирнинского района пополнили бюджет государства на сумму более 200 тысяч рублей.

В рамках проведения акции «В Новый год — без долгов» 13 декабря судебными приставами-исполнителями Мирнинского РОСП УФССП по РС (Я) проведены рейды в МУП «Городской рынок» по исполнительным производствам о взыскании налогов и сборов, и административных штрафов, наложенных судами.

В ходе проведения мероприятия было установлено 8 должников по исполнительным производствам на общую сумму более двухсот тысяч рублей. На месте судебными приставами составлены акты о наложении ареста на имущество должников.

В результате проведенных мероприятий все 8 должников в этот же день в полном объеме погасили задолженность, также с них был взыскан исполнительский сбор на сумму 14 тысяч рублей.

В преддверии новогодних праздников напоминаем, что одной из эффективных мер, используемых судебными приставами в борьбе с неплательщиками, является ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Процедура отмены данного ограничения после погашения задолженности может занять около недели драгоценного предпраздничного времени, поэтому желающим встретить новый год вдали от родины стоит поторопиться.

Проверить себя на наличие задолженностей можно через информационный сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет – сайте Управления http://r14.fssprus.ru/.