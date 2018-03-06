За один день в Якутии изъяли 79 единиц оружия

В Якутии в ходе целевого рейда Росгвардией изъято 79 единиц оружия.

За один день рейда, проведенного сотрудниками Росгвардии и правоохранительными органами на территории республики, проверками охвачено 790 владельцев огнестрельного оружия.

В ходе мероприятия выявлено 47 административных правонарушений, изъято 79 единиц оружия, в том числе в связи со смертью владельца – 25. Добровольно гражданами сдано на возмездной основе 25 единиц оружия.

В рамках проверочных мероприятий с владельцами проводилась профилактическая работа по разъяснению правил безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени ответственности за нарушения в сфере оборота оружия. Также владельцам оружия разъяснялся порядок подачи заявления на получение государственных услуг по линии ЛРР, в том числе в электронной форме.