За общедомовое имущество платит каждый

Жители многоквартирных домов обязаны оплачивать содержание и ремонт общего имущества независимо от того, пользуются они им или нет. Квитанция за капитальный ремонт ежемесячно приходит каждому, кто владеет приватизированной недвижимостью в многоквартирном доме, напоминает Пресс-служба капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).

Ответ на вопрос – платить или нет за капитальный ремонт многоквартирных домов – содержится в ст.158 ЖК РФ. Исходя из нее, платить нужно обязательно, так как коридоры, лестницы, лифты и пр. принадлежит собственникам квартир. Это имущество является их общей долевой собственностью. А значит поддержание ее в нормальном состоянии – обязанность того, кто владеет этой собственностью, то есть жильцов.

Окончательную точку над «i» в вопросе – надо ли платить – поставил Конституционный суд 3 марта 2016 года, признав, что сбор средств за капремонт осуществляется законно. Квитанции за капремонт приходят не только за жилые помещения, но и за коммерческие объекты (магазины, салоны красоты, фитнес-залы и пр.), которые размещаются в МКД.

В течение 2016 года Фондом сформировано и направлено 1800 претензий на сумму 43 млн. рублей. Подано исковых заявлений – 186, на сумму 889,67 тыс. руб. Вся сумма взыскана в полном объеме, в том числе оплачено гражданами в добровольном порядке – 226,4 тыс. руб., в судебном порядке – 663,24 тыс. руб.

В 2017 году Фонд капитального ремонта усилил претензионно-исковую работу в отношении неплательщиков взносов на капитальный ремонт. В связи с чем Фонд обращается к собственникам помещений с призывом быть благоразумными, не увеличивать свои расходы. Для этого необходимо ежемесячно и своевременно производить оплату взносов — то есть до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

Сумму задолженности по взносам на капремонт можно узнать по телефону 40-50-45. Фонд капитального ремонта призывает своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт во избежание дополнительных расходов на оплату издержек судебных расходов исполнительских сборов судебными приставами.