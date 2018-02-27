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За незаконную расклейку предвыборной агитации будут наказывать

В городе Якутске будут наказывать участников избирательного процесса за незаконное размещение агитационных материалов. Речь идет о расклейке предвыборных плакатов, листовок и других материалов.

Для обеспечения чистоты и порядка в городском округе «город Якутск» всем физическим и юридическим лицам категорически запрещается расклеивать агитационные материалы на заборах, электрических опорах, стенах зданий, деревьях, остановках и других местах, не предназначенных для этих целей, а также запрещено наносить надписи на фасады зданий. Размещение агитматериалов в неустановленных местах отрицательно сказывается на благоприятном виде города.

Административная комиссия города Якутска в очередной раз напоминает, что в случае размещения агитационных материалов вне мест, специально отведенных органами местного самоуправления, предусмотрена административная ответственность по статье 6.19 КоАП РС (Я).

Распоряжением Окружной администрации города Якутска «О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории городского округа «город Якутск» от 30 ноября 2017 года № 2018р выделены специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

В настоящее время уже имеются факты размещения агитационных листовок, по которым будут приняты меры административного воздействия. Отметим, что во время предыдущей избирательной кампании было составлено два протокола по незаконному размещению агитматериалов.

Напомним, что санкция статьи 6.19 КоАП РС (Я) предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

 

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Источник: Административная комиссия г. Якутска
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