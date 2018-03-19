За незаконно добытого лося браконьеру пришлось заплатить 240 тысяч рублей

5 марта в Олекминский комитет охраны природы поступила информация о незаконной добыче неизвестными лицами одной особи лося на территории, закрепленной охотпользователем АО ФАПК «Сахабулт».

В результате своевременной организации работ по выявлению факта незаконной добычи лося и установлению лиц совершивших указанное правонарушение старшим госинспектором Олекминского комитета охраны природы В.В. Шипициным совместно с сотрудниками транспортной полиции Олекминского ЛПП был выявлен факт незаконной добычи одного лося гражданином П.

В ходе расследования произведено изъятие орудия охоты: карабин СКС в количестве 1 ед., а также продукция охоты в виде туши и головы лося. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ.

В настоящее время нанесенный ущерб охотничьим ресурсам в размере 240 000 рублей гражданином П. оплачен полностью.