За неуплату алиментов возбуждено уголовное дело

В результате уклонения от уплаты алиментов за неполные три месяца у 49-летнего жителя Кобяйского района образовалась задолженность в размере свыше 52 370 рублей. В этой связи в отношении должника на днях возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Месяцами ранее, за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка мужчина был привлечен к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В наказание ему были назначены обязательные работы на срок 100 часов.

Однако должник после отбытия обязательных работ должных выводов для себя не сделал: не предпринял мер по официальному трудоустройству, в Центр занятости не обращался. В отношении него возбуждено уголовное дело. Согласно санкции ст. 157 УК РФ, за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) настоятельно рекомендует гражданам и представителям юридических лиц своевременно оплачивать долги. Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно на официальном сайте Службы при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», и через мобильное приложение «ФССП».