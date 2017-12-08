За неделю на дорогах Якутска произошло 39 ДТП

В том числе: 1 опрокидывание 24 столкновения, 3 наезда на стоящие транспортные средства, 6 наездов на препятствия, 5 наездов на пешеходов.

В одном из дорожно – транспортных происшествий пострадал ребенок.

7 декабря около 3-х часов дня на ул. П.Алексеева 26-летний водитель автомашины «Тойота Хайс» совершил наезд на 11-летнего мальчика, внезапно выбежавшего из-за стоявших автомашин. Школьник выскочил на дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

Прибывшая на место автоаварии бригада скорой помощи травм у мальчика не выявила. Однако вечером родители вновь вызвали скорую помощь — теперь уже домой, которая увезла ребенка в Детский медцентр, где ему поставили диагноз «черепно-мозговая травма» и госпитализировали.

Отметим, что пешеходный переход находился в 10-ти метрах от места ДТП. Со слов водителя, мальчик выбежал внезапно, и уже не было возможности избежать наезда.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем участникам дорожного движения о гололедных явлениях. Быть предельно осторожными, внимательными на дороге, не забывать, о большом риске попасть в сложную ситуацию на дороге. Ну а родителям Госавтоинспекция напоминает, что главным учителем безопасного поведения на дороге для своего ребенка являются именно родители. С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. Не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Помните, что ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего ребенка, но и других детей.