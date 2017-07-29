За минувшую неделю в результате ДТП пострадали двое детей

26 июля 2017 года в 16 часов в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что улице Аммосова г. Якутска совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода. Немедленно на место происшествия были направлены наряд ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что водитель автомашины Тойота Витц 1984 года рождения совершил наезд на пешехода несовершеннолетнего пешехода 2001 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После наезда пешеход отлетел на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Тойота ТойоЭйс.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил различные ушибы. По характеру полученных травм назначено амбулаторное лечение.

Водитель Тойота Витц пояснил, что он, следуя по ул. Ярославского со стороны ул. Курашова в направлении ул. Аммосова. На перекрестке ул. Ярославского — Аммосова он повернул на ул. Аммосова, и, проехав 10 метров после перекрестка в направлении проспекта Ленина, из-за стоящих припаркованных машин неожиданно выбежал молодой человек. Наезда избежать не удалось.

Медицинское освидетельствование, проведенное в кабинете врача-нарколога, НЕ выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

В ходе разбирательств выяснилось, что пешеход действительно перебегал проезжую часть в неположенном для этого месте, вне пешеходного перехода.

По данному факту Госавтоинспекцией г. Якутска в инспекцию по делам несовершеннолетних направлено представление о привлечении родителей или законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

28.07.2017 года в 16 часов 12 минут при проведении медицинской сверки выявлен факт обращения в приемный покой Центра материнства и детства РС(Я) несовершеннолетнего гражданина К., 2006 года рождения, с диагнозом закрытый перелом правой ключицы.

ГИБДД г. Якутска установлено, что несовершеннолетний получил травмы 28 июля 2017 года около 16 часов на перекрестке ул. Космонавтов – ул. Пионерская в результате наезда на него автомашиной Исудзу Эльф под управлением гражданина 1989 года рождения.

В ходе разбирательств выяснилось, что несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Космонавтов — Пионерская.

Из объяснения водителя следует, что, когда он, управляя транспортным средством Исудзу Эльф, двигался по ул. Космонавтов в направлении ул. Семена Данилова со стороны ул. Якутская, приближаясь к перекрестку ул. Космонавтов – ул. Пионерская на нерегулируемый пешеходный переход слева на право по ходу движения резко выбежал несовершеннолетний пешеход и ударился об боковую сторону автомобиля. Скорость автомобиля составляла 20 км/ч., в момент ДТП ребенок был один, после ДТП он отвез ребенка в больницу.

Медицинское освидетельствование, проведенное в кабинете врача-нарколога, не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По 2м фактам ДТП Госавтоинспекцией г. Якутска возбуждено дело об административном правонарушении.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает всем водителям о соблюдении безопасного скоростного режима. Будьте предельно внимательны при проезде мимо припаркованных автомобилей, в жилых зонах, дворовых территориях, так как в любой момент из-за угла может выскочить человек, а чаще всего несовершеннолетний пешеход.

Родителям напоминаем, что детям с юных лет необходимо знать Правила дорожного движения. В частности правил перехода проезжей части, пользе световозвращающих элементов на одежде, правил пристегивания ремнями безопасности, о необходимости использования защитных средств при езде на велосипеде.