За минувшие сутки в Якутии произошло четыре пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 ноября 2018 г. в 03.42. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном строении технического назначения на ул. Озерная п. Витим Ленского района. К моменту прибытию первого пожарно-спасательного подразделения – через две минуты, горела кровля частной котельной и кровля частного строения. В результате пожара огнем повреждены кровля частной котельной по всей площади и кровля строения по всей площади. Общая площадь пожара — 185 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается.

21 ноября 2018 г. в 10.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с пристроем на ул. Чернышевского г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут, из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие гаража, полы, стены пристроя на общей площади 25 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

21 ноября 2018 г. в 18.23. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Спортивная микрорайона Солнечный г. Алдана. К моменту прибытия пожарного подразделения – через шесть минут, горела кровля. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара — 150 кв.м. Предположительная причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами эвакуировано 7 человек, спасен рядом стоящий жилой дом и гараж.

21 ноября 2018 г. в 22.52. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Ф.Попова г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество на площади 13 кв.м. Предположительная причина неосторожность при курении. Ущерб устанавливается.