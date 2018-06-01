За минувшие сутки в Якутии двое детей выпали из окон домов

31 мая 2018 года на территории Республики Саха (Якутия) произошло два случая падения детей из окон.

Около 14 часов в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома № 7/3 по улице Б.-Марлинского города Якутска, выпал малолетний ребенок.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудниками которой установлены обстоятельства произошедшего.

На момент происшествия в квартире находились четверо взрослых и трехлетний брат пострадавшей девочки. Дети находились в одной из комнат без присмотра взрослых. Девочка в возрасте 1 года 2 месяцев взобралась на диван и стол, который стоял у открытого окна. Взобравшись на подоконник, она выпала из окна квартиры.

Падение ребенка пришлось на траву палисадника, что несколько смягчило удар. В результате случившегося девочка получила ушиб грудной клетки и в данное время находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Второй случай зафиксирован в п. Черский Нижнеколымского района. Около 22 часов оставленная матерью дома трехлетняя девочка взобралась на подоконник и, открыв окно, выпала с высоты второго этажа дома, расположенного на улице Молодежная.

Ребенок доставлен в районную больницу с переломами пяточных костей.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам будут приняты процессуальные решения.

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Следственное управление в очередной раз обращается ко всем взрослым, под чьим присмотром находятся дети, с призывом быть предельно внимательными по отношению к малышам. Тщательным образом контролируйте местонахождение детей, разъясняйте им правила поведения в опасной близости от открытых окон и балконов, на дорогах и возле водоемов. В родителях должна укрепиться мысль, что оставление малолетних детей без присмотра – это явление недопустимое, граничащее с жестоким обращением.

Также напоминаем о том, что во избежание несчастных случаев необходимо оборудовать пластиковые окна замками безопасности, которые обеспечивают блокировку распашного открывания створки, но позволяют функционировать откидному положению. Указанные рекомендации особенно актуальны в связи с установлением теплой погоды.