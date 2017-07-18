За минувшие сутки в результате ДТП пострадали два ребенка.

На территории г. Якутска продолжают травмироваться дети. Связано это с увеличением количества детей на улице в связи с летними каникулами, но прежде всего из-за несоблюдения Правил дорожного движения со стороны участников дорожного движения — водителей, пассажиров, пешеходов, в том числе детей, а также их родителей. Так за минувшие сутки в результате ДТП пострадали 2 малолетних участников дорожного движения.

17 июля 2017 года в полпервого ночи напротив дома д. 15/3 по ул. Можайского водитель гражданин 35-летний водитель автомашины Тойота Королла, житель г. Якутска на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество автомашине Тойота Аллекс, движущемуся со встречного направления прямо, тем самым совершил с ней столкновение.

В ходе разбирательств выяснилось, что в салоне автомобиля Тойота Алекс находились 3 пассажира, одной из которых оказалась 5-ти летняя девочка, которая получила телесные повреждения в виде поверхностной травмы правой скуловой области. Следует отметить, что у водителя отсутствовало специальное детское удерживающее устройство.

Из объяснения водителя Короллы следует, что он следовал по автостраде 50 лет Октября со стороны Столичного рынка и при повороте налево на ул. Можайского заметил приближающийся со встречной полосы автомобиль, но думал, что успеет проехать и совершил поворот, в результате чего произошло ДТП.

Мать потерпевшей несовершеннолетней пояснила, что она вместе дочерьми ехала домой на такси.

Водитель «Аллекса» подтвердил, что решил подзаработать денег путем развоза пассажиров через приложение на телефоне. Однако, лицензии на осуществление предпринимательской деятельности у него отсутствовали.

Оба водителя были трезвы.

В отношении водителя «Короллы» составлен административный материал за совершение ДТП в результате непредоставления движения автомобилю, пользующемся преимуществом.

Водитель Тойоты Алекс также понесет административную ответственность за нарушения правил перевозки детей, а также за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии.

В тот же день в 19 часов во дворе д. 100/1 по ул. Лермонтова водитель автомашины Ниссан – Икс Треил совершил наезд на 9 летнего мальчика, который в тот момент играл с другими детьми во дворе. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил растяжение связок левой стопы, назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя он ехал по дворовой территории со скоростью 10-15 км в час. Из-за припаркованных машин со стороны детской площадки выбежали два мальчика, один из которых после торможения по инерции добежал до машины и его левая ступня попала под колесо. Он сразу вызвал службу скорой медицинской помощи.

Проведенное медицинское освидетельствование в кабинете врача-нарколога НЕ выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем жителям и гостям столицы, не нарушать правила дорожного движения. Напоминает, что пассажиры возрастом до 12 лет должны быть пристегнуты при помощи специальных детских удерживающих устройств. Согласно последних изменений в законодательстве допускается пристегивать детей старше 7 лет на заднем сидении при помощи штатного ремня безопасности.