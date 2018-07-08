За мечтой в АГИКИ

Лето – время перемен, а для выпускников – пора больших перемен. Арктический государственный институт культуры и искусств ждет всех, кто хочет связать свою судьбу с Творчеством, с Миром прекрасного. Прием документов от поступающих продлится до 12 июля.

АГИКИ успешно работает вот уже 18-й год. Учредитель института – Министерство образования и науки РФ. Сегодня это базовый вуз в сфере культуры и искусства для всего северо-востока Российской Федерации.

О востребованности любого высшего учебного заведения можно судить по судьбам его выпускников. Сегодня целое поколение выпускников АГИКИ успешно трудятся во всех муниципальных образованиях Якутии в клубных, музейных, библиотечных учреждениях, в театрах, выходят на подмостки в Туве и Хакасии, работают в учреждениях культуры и искусства Красноярского и Камчатского краев, Чукотского автономного округа. Заметны шаги агиковцев и в киноискусстве.

Саргылана Игнатьева, кандидат педагогических наук, профессор, ректор Арктического государственного института культуры и искусств:

— Началась интересная пора для молодых людей, которые выбирают свое дело жизни, свое будущее. Эта пора, конечно, волнительна и для мастеров-педагогов, которым предстоит сопроводить молодое поколение в мир искусства – интересный, увлекающий, требующий большой интеллектуальной и творческой отдачи.

К нам приходят очень одаренные ребята, тонкие душой и крепкие духом, чей креативный подход создает позитивную среду, поэтому в АГИКИ интересно всем. Радует, что агиковцы создают новую культурную среду во всех уголках Арктического мира и с благодарностью вспоминают родной институт, педагогов-мастеров. Сегодня специалисты констатируют тот факт, что в республике и регионах развиваются благодаря выпускникам АГИКИ эпическая, актерско-режиссёрская, музыковедческая, художественная, вокальная школы, а также школа библиотечного дела, социально-культурной деятельности и прикладной информатики. Очень хотелось бы в этом году видеть в составе семьи АГИКИ такую же целеустремленную, одаренную молодежь, как наши сегодняшние студенты и знаменитые выпускники — кумиры молодежи, вдохновители позитивного настроения общества.

Направления подготовки

Основные направления подготовки студентов остались те же, что и в предыдущие года. К ним добавились новые направления. Так, в соответствии с требованием времени АГИКИ открывает в этом году профиль «Цифровой дизайн», он направлен на профессиональную подготовку специалистов в области цифрового дизайна и информационных технологий. Выпускник профиля «Цифровой дизайн» сможет работать в сфере веб-дизайна, программирования, гейм-дизайна, моушн-дизайна.

В этом году возобновляется прием в творческую мастерскую Андрея Саввича Борисова на актерско-режиссерский курс.

Направления подготовки АГИКИ:

1.«Живопись»

2.«Графика»

3.«Дизайн»

4.«Цифровой дизайн»

5.«Художественное проектирование изделий из кости металла, дерева, керамики и текстиля»

6.«Вокальное искусство»

7.«Музыкальная педагогика»

8.«Актерское искусство»

9.«Режиссура театра»

10.«Педагог балета»

11.«Народная художественная культура» (руководство этнокультурным центром), 12.«Хореография»,

13.«Постановка и продюсирование»

14.«Менеджент в социально-культурной деятельности»

15.«Библиотечно-информационная деятельность»

16.«Прикладная информатика»

Преподаватели и выпускники АГИКИ – гордость республики

Гордостью института является преподавательский коллектив. Институт собрал в свою когорту лучших из лучших – артистов, художников, музыкантов, ученых, чей талант и опыт бесценны. В команде АГИКИ — заслуженная артистка РФ Айталина Адамова-Афанасьева, заслуженный артист РФ Ефим Степанов, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Зинаида Иванова-Унарова, доктора искусствоведения, профессор Юрий Шейкин, профессор Ангелина Лукина, профессор Оксана Добжанская, доктор социологических наук, заслуженный деятель науки РС (Я) Ульяна Винокурова, доктор культурологии Татьяна Ляпкина, заслуженный художник РФ, профессор Мария Рахлеева, заслуженные деятели искусств РС (Я) Туйаара Шапошникова, Михаил Старостин, Марианна Лукина, Дьулустан Бойтунов и многие другие.

Мы попросили поделиться мыслями об институте преподавателей и выпускников вуза, тех, кто изнутри знает работу института, кто посвятил свою жизнь служению республике и ее будущему.

Ульяна Винокурова, кандидат психологических наук, доктор социологических наук, руководитель Научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации АГИКИ:

— Наш институт дорогого стоит, во-первых, к нам поступают «поцелованные богом», это результат их не напрасно прожитого детства – они с 4-5 лет посещали художественную школу, усваивали родную культуру, прочувствовали арктический дух. Они все выходцы из особых семей, в которых в первую очередь ценят и любят родную культуру, искусство, а не деньги и сытую жизнь. Наши студенты сначала делают жизненный выбор, после – профессиональный. Поэтому к каждому студенту отношусь с благоговением за их выбор. Это настоящая и будущая элита, чье творчество определит не только их жизненный путь, но и судьбу народа. Таких студентов ни в одном другом вузе нет, потому что они живут творчеством, созиданием нового, рождаемого их собственной личностью, у них легкий, светлый дух. Наш институт не гонится за громкими именами выпускников, отличающихся на европейских театральных сценах, художественных салонах; наши выпускники идут работать в якутские глубинки, именно в глубине народной культуры они укрепляют ее основы, взращивают ее развитие. В этом их подвижничество – они растворяются на современном уровне культурной деятельности республики. Их имена сшивают исчезающие культурные ценности коренных народов Арктики. За 18 лет мы дали путевку в глубинную культуру народа 3,5 тысячам специалистов – они стали живой тканью культуры Арктики. И пусть это полотно будет привлекательным все большему числу талантливой молодежи, чувствующей личную ответственность за судьбы родных народов.

Александр Емельянов, выпускник кафедры вокального искусства АГИКИ, заслуженный артист РС (Я), солист Государственного театра оперы и балета РС (Я):

— Я поступил в институт в 2001 году сразу после окончания ЯМУ имени М.Н. Жиркова. Учился на кафедре вокального искусства у заслуженной артистки РС (Я) Валентины Ивановны Колодезниковой. Окончил в 2006 году. Считаю, нам повезло, что открылся институт и нам не пришлось ехать учиться в другие города. Очень благодарен всем преподавателям, в особенности, Валентине Ивановне за её труд, мастерство и терпение!

Валентин Макаров, выпускник кафедры театрального искусства АГИКИ, актер Саха академического театра им. П.А. Ойунского и кино:

— Я с особой теплотой вспоминаю годы учебы в АГИКИ, потому что студенческие годы для каждого человека дороги. Наши уважаемые педагоги, наставники вложили в нас все свои знания, добрые мысли и любовь, сегодняшняя наша работа, творчество – это плод их труда и стараний. Так, нашими учителями были Андрей Саввич Борисов, Ефим Николаевич Степанов, Герасим Семенович Васильев, Степанида Ильинична Борисова, Александра Гарвиловна Мучина, Мария Маркеловна Маркова. Желаю развития родному институту, новых открытий, талантливых и благодарных студентов!

Надежда Иванова, выпускница кафедры живописи и графики АГИКИ, преподаватель, член Союза художников России:

— АГИКИ сегодня занимается не только сохранением традиций, но и созданием нового, инновационного имиджа стильного вуза, который дает качественное образование. Наша методика преподавания предполагает наличие не только традиционного инструментария художника — кисточки и карандаша — но и компьютерных технологий. Все это позволяет разрабатывать инновационные проекты, благодаря которым на нашу профессию будут смотреть с большим уважением.

Станислав Иванов, норуот художественнай культуратын хаапыдаратын выпускнига, Саха Сирин үтүөлээх, Саха Сирин Дархан оһуохайдьыта, Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун Культура уонна духуобунай сайдыы салалтатын исписэлииһэ:

— Арктикатааҕы государственнай культура уонна искусства институгар 2011 сыллаахха норуот айымньытын факультетыгар үөрэнэ киирбитим. Түөрт сыл устатыгар 7 кыталык кыргыттары кытары устудьуон сылларбын үөрэ-көтө атаарбытым. Үөрэхпитигэр үрдүк таһымнаах, идэлэрин толору баһылаабыт учуонай профессордардар билиибитин чиҥэтэн, бэйэлэрин сыраларын уурбуттарыттан махталым муҥура суох. Уһуйааччыларым киэҥ билиилэрин, үөрэппит үөрүйэхтэрин үллэстэн билигин Мэҥэ-Хаҥалас оройуонугар, Культура уонна духуобунай сайдыы салалтатыгар норуот айымньытын отделыгар исписэлииһинэн өбүгэбит үгэстэрин үйэтитэн үлэлии-хамсыы сылдьабын. АГИКИ фольклор салаатын бүтэрбитим толору 3 сыл буолла да үөрэппит уһуйааччыларым билигин да үлэбэр-хамнаспар сүбэлээн, төһүү күүс буолаллар, Устудьуон сылларга олохтообут ситиммитин сүтэрбэппит. Олоҕум 4 сыллаах кэрчиктэрин Арктикатааҕы государственнай культура уонна искусства институтун сырдык уораҕайын дурда-хахха оҥостон, талан ылбыт идэбин баһылаабыппыттан толору дьоллонобун, АГИКИ-тан кынаттанан үлэһит буолбуппуттан киэн туттабын.

Кыыдаана Игнатьева, выпускница кафедры дизайна АГИКИ, Арт-PR директор в компании-разработчике и издателе мобильных игр «MyTona»:

-Арктический институт культуры и искусств – лучшее место в Якутске. Я тут получила не только образование, но и друзей, единомышленников. В школе казалось, что меня никто не понимает, а тут в творческой среде собрались все те, кто говорит на одном языке, и я, наконец, почувствовала себя на своем месте, что нахожусь там, где нужно. Я всегда хотела стать художником, училась в школе с художественным уклоном, уже была база: умела писать маслом, умела проектировать. Поэтому мама посоветовала пойти на дизайнера. И здесь открылся новый мир: всему училась заново. Очень ценю лекции Анны Григорьевны Петровой по истории искусств, мы изучали все, начиная с искусства Древней Греции и заканчивая современными течениями. Также потрясающе интересны были занятия Туйаары Ефимовны Шапошниковой. Вообще, годы учебы сильно повлияли на мое мировоззрение. Арктический институт, думаю, лучшее место для становления художников, для раскрытия потенциала — здесь умеют поддерживать творческие инициативы. Моя первая персональная выставка состоялась при поддержке вуза уже на третьем курсе. Я всегда с благодарностью вспоминаю это событие. Летние практики в виде пленэров в Соттинцах, на Еланке также всплывают в череде приятных воспоминаний об институте. Именно на пленэрах художник набивает руку, интенсивно учится. Еще одним ярким периодом студенчества была стажировка в Летней школе в Финляндии. Эта поездка стала возможна благодаря работе в АГИКИ программы «Север Северу» Университета Арктики. Я изучила скандинавский стиль, в целом, расширился взгляд на жизнь. Многие мои однокурсники, пройдя отбор, съездили в северные страны. Эти стажировки сильно повлияли на наше становление как профессионалов, так и личностей. У нас был очень сплоченный, дружный курс, поддерживая друг друга, мы окончили институт и дальше по жизни идем тоже рука об руку. Все до единого работают по своей специальности – кто дизайнер одежды, кто занимается графическим дизайном, есть и педагоги. Мы остаемся преданны своей профессии, и это здорово!