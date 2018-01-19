За интернет-мошенничество будут судить жительницу Верхневилюйского района

В отдел полиции г. Нюрба обратилась жительница районного центра. В своем заявлении девушка указала, что в сети-интернет размещала объявление о готовности приобрести сотовый телефон «IPhone» по сходной цене.

Вскоре на объявление потерпевшей откликнулась другая девушка. Стороны какое-то время переписывались в мессенджере «WhatsApp», в результате переговоров пришли к общему знаменателю в размере 26000 рублей.

Однако свои обязательства по устному договору выполнила только продавец, перечислив на счет злоумышленницы полную сумму. Телефон, как полагается в таких случаях, потерпевшая не увидела. Сперва «продавец» стала активно «кормить завтраками» покупателя, а потом и вовсе отключила связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили 21-летнюю жительницу Верхневилюйского района. Выяснилось, что задержанная общалась с потерпевшей с чужой сим-карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».