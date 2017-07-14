За Играми Манчаары смог наблюдать каждый якутянин

В течение 4 дней по республиканскому телевидению велись многочасовые трансляции. Дневники игр оперативно предоставляли всю последнюю информацию по соревнованиям. Корреспонденты телевидения и радио смогли описать все самые острые моменты одного из главных республиканских спортивных событий.

«Впервые, Игры Манчаары были освещены в большом объеме (с утра до вечера) и напрямую. В этом, в первую очередь, заслуга работников телерадиокомпании и связистов» — отметил заместитель Министра связи и информационных технологий РС(Я) Чокуур Гаврильев в своем блоге под названием «Партикабль – это не корабль».

В своем блоге Чокуур Гаврильев резюмировал, что НВК «Саха» с каждым годом поднимает качество вещания на новый уровень, и юбилейная ХХ Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» достойное тому доказательство:

«Качественное и широкое освещение Игр, проведенных в Верхневилюйске – это очередное доказательство технологического прогресса телерадиокомпании и профессионализма работников НВК «Саха», слаженной совместной работы организаторов, бесперебойного функционирования линии связи».

Без связи всего этого нельзя было бы добиться. Министерством связи и информационных технологий РС(Я) в целях проведения прямой трансляции мероприятий был организован канал связи с пропускной способностью 10 Мбит/с, а для нужд оргкомитета и пресс-центра действовали точки доступа к сети Интернет по Wi-Fi.

Кроме того, в целях обеспечения устойчивой сотовой связью гостей и участников XX Юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» совместно с операторами связи проведена полномасштабная работа: ПАО «Вымпел-Коммуникации» произведено увеличение пропускной способности каналов связи для существующих базовых станций стандарта 2G, а также монтаж дополнительных секторных антенн, направленных на площадку проведения мероприятия. А ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» были развернуты передвижные мобильные комплексы сотовой связи стандарта 3G на месте проведения мероприятия.

Для всего вышеупомянутого филиалом Сахателеком ПАО «Ростелеком» организовал канал связи с пропускной способностью 85 Мбит/с.

Благодаря связистам и телевизионщикам вся республика на 4 дня погрузилась в атмосферу национальных видов спорта. Якутяне следили за ходом каждого поединка, и болела за своего спортсмена в режиме реального времени, делясь впечатлениями со своими родными на другом конце республики, которые также были в курсе происходящего.

Министр связи и информационных технологий РС(Я) Александр Борисов также выразил благодарность всем организаторам бесперебойного вещания юбилейной ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» на своей странице в социальной сети:

«Впервые в истории развития телевидения и связи мы организовали прямую трансляцию столь масштабного мероприятия как Игры Манчары от начала до конца. И даже дело не в том, что это удалось сделать технически без сбоев, с грамотной подачей специфичного спортивного контента, со стартовыми листами, итоговыми протоколами, фамилиями противоборствующих, повторами, замедлениями, а в том, что вся республика почувствовала себя непосредственным участником столь мощного спортивного праздника! Благодарность от всех нас связистам и телевизионщикам!».