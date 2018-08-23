За горожанами будет приглядывать Якутская телебашня

8 сентября начнет свою работу система наружного видеонаблюдения с Якутской телебашни. Мероприятие приурочено к 386-летию основания Якутска.

«Одним из значимых событий для города станет запуск 6 сентября системы мониторинга пожарной безопасности Единой дежурно-диспетчерской службы. 8 сентября состоится открытие Сквера тружеников тыла и Бульвара Учителя. В этот же день в рамках проекта «Безопасный город» начнет свою работу система наружного видеонаблюдения с Якутской телебашни», — сообщила начальник Управления обеспечения деятельности Окружной администрации Мария Попова.

В округах и пригородах приурочено открытие детских и спортивных площадок, состоятся фестивали, концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия. 6 сентября в Мархе откроется стадион в школе № 1, а 9 сентября Гагаринском округе — вторая инновационная автобусная остановка на солнечных батареях.

К празднику в столице будут открыты новые арт-объекты. В День города ключи от квартир в новостройке ДСК получат дети-сироты, будут чествовать молодоженов и семьи — золотых юбиляров, наградят победителей фотоконкурса «Якутск глазами горожан», конкурсов «Миллион цветов», «Трудовая слава строителей». Впервые будут подведены итоги городского проекта «Битва блогеров».

Программа празднования Дня города Якутска будет опубликована в ближайшее время.