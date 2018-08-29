За фото на выборах можно получить iPhone X, ноутбуки и другие «крутые» призы

В Единый день голосования, 9 сентября, по всей республике стартует фотоконкурс «Вперёд, Якутия!». В конкурсе может принять участие любой желающий горожанин, достигший 18 лет. Будут разыгрываться 50 крутых призов: iPhone X, Apple Watch, ноутбуки Lenovo, камеры Go-Pro, велосипеды и многое другое.

Чтобы стать участником фотоконкурса, нужно подойти на любой избирательный участок и сфотографироваться с символикой конкурса, затем выложить фотографию в своих открытых аккаунтах в социальной сети Instagram, использовав хэштег #ВпередЯкутия. К каждой фотографии будет присвоен уникальный номер с помощью сайта giveaways.ru. Победитель определяется генератором случайных чисел.

Результаты конкурса будут объявлены тем же вечером 9 сентября, а награждение победителей состоится на завтрашний день — 10 сентября.

Организатором конкурса выступает Якутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

С подробной информацией и положением фотоконкурса можно ознакомиться в группе ЯРО ВОО «МГЕР» ВКонтакте: https://vk.com/mger_ykt