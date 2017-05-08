За два праздничных дня задержаны 22 пьяных водителя

Продолжаются праздничные выходные дни. За два дня в столице Республики инспекторами ДПС задержано и отстранено от права управления 22 водителя, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 9 из которых задержаны повторно.

Пьяные водители являются главной опасностью на дороге, создавая угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Находя множество отговорок и причин сесть за руль после застолья, автолюбители забывают о главном – алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы на управление автомобилем, даже если кажется, что вы абсолютно трезвы и ум ваш не затуманен. При сегодняшней интенсивности дорожного движения шанс стать убийцей у пьяного за рулем вполне вероятен.

В целях предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автотранспортом в состоянии опьянения, нарушения правил перевозки детей, на территории г. Якутска и его пригородов уплотнено количество нарядов ДПС. Под особый контроль подпадают районы мест отдыха, дачные тракты и дороги.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте максимально внимательны и аккуратны на дорогах. Не омрачайте себе настроение. Не допускайте, чтобы ваши близкие, либо знакомые, с Вашего молчаливого согласия, садились нетрезвыми за руль автомобиля. Исключите факты передачи управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Зачастую именно такое попустительство и небрежность приводят к трагедиям, которые уносят человеческие жизни.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 1-27; 47-35-69 или по телефону 02.

Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 000 рублей. Кроме того, с 1 июля 2015 года за повторное задержание в нетрезвом виде (или за повторный отказ от медицинского освидетельствования) наказание из административного становится уголовным (ст.264.1 УК РФ). В этом случае водителю грозит лишение прав на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до 2 лет.