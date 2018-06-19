За девочкой с зубной болью отправили вертолет

Для транспортировки девочки, жаловавшейся на зубную боль в одном из сел Абыйского района Якутии и не имеющей возможности попасть к стоматологу из-за удаленности села от райцентра, задействуют вертолет. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе «Полярных авиалиний».

«Санитарный рейс ожидается в 12:40 по маршруту Среднеколымск — Сыаганнаах — Среднеколымск», — уточняется в сообщении.

Как прокомментировала ситуацию замглавы Минздрава Якутии Людмила Вербицкая, ранее девочка получала антибактериальную терапию, но она не оказала нужного эффекта. Ребенку поставили предварительный диагноз — гнойный периодонтит. Сейчас девочка находится под наблюдением участкового врача и получает всю необходимую медицинскую помощь, в том числе антибиотик. Сегодня она будет доставлена санрейсом до Абыйской ЦРБ.

«В этом случае мы видим проблему оказания медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Там находятся участковые больницы и ФАПы, но там стоматологи не предусмотрены. В течение многих лет с правительством республики мы отрабатываем вопрос с Государственной Думой о внесении правок в федеральный закон о том, чтобы к нашей республике и другим подобным территориям с труднодоступными населенными пунктами, были применены другие нормативы, сохранялась сеть участковых больниц», — подытожила она.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ребенок в селе Сыаганнах Абыйского района Якутии несколько дней мучается от зубной боли, так как в поселке нет врача-стоматолога. Из-за воспалительного процесса часть лица девочки распухла. По словам пользователей сети, чтобы доехать до районного центра, нужно 8 часов плыть на моторной лодке. Проезд на одного человека стоит около 5 тысяч рублей. При этом такое большое расстояние больному ребенку будет выдержать сложно, и в этом случае необходимо задействовать вертолет.