За что пермяки поблагодарили начальника УФСИН Якутии

Начальнику УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Владиславу Дзюбе поступило Благодарственное письмо за подписью заместителя председателя Правительства Пермского края Ирины Ивенских.

Высокая награда руководителю территориального органа УИС направлена за участие в реализации Государственной программы Российской Федерации по патриотическому воспитанию населения, выразившейся в подготовке военно-патриотического клуба «Сова» 21-й средней школы г. Якутска – одного из участников XVI Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу», прошедшего на базе Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина в феврале текущего года. Отметим, что заместитель председателя Правительства Пермского края Ирина Валентиновна Ивенских является председателем оргкомитета этого Слета.

В этом году в патриотическом мероприятии приняли участие 35 команд из России, Армении, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Монгольской Народной Республики. В составе участников более чем достойно себя проявили представители Республики Саха (Якутия). В благодарственном письме отмечено, что воспитанники военно-патриотического клуба 21-й средней школы г. Якутска показали слаженность и дисциплинированность, чем смогли заслужить уважение всех участников форума.

Благодарность поступила и от руководства средней школы № 21, в котором директор образовательного учреждения Сергей Ермолаев также выразил слова признательности за оказанную практическую помощь в подготовке членов патриотического клуба «Сова» к участию в Слете.

Работу с подрастающим поколением, направленную на патриотическое воспитание молодежи, подразделения УФСИН проводят на постоянной основе. С воспитанниками школ города Якутска и районов республики, сотрудники регулярно проводят лекции и уроки мужества, занятия по физической подготовке и соревнования по видам спорта, оказывают практическую помощь образовательным учреждениям в проведении смотров песни и строя. Результатом этой работы являются многочисленные победы ребят в соревнованиях различного уровня. Так, ученики городской гимназии третий год подряд выигрывают городские соревнования «Патриот», являются призерами многих республиканских военно-патриотических игр. Кадетская школа-интернат много лет успешно выступает на всероссийских соревнованиях военно-патриотической направленности, а ученики Батаринской средней школы в минувшем году стали третьими призерами на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.